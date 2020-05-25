Мнение: Ученые привили себе вакцину: преступление или подвиг?!

25.05.2020, 4:10, Разное

Не дожидаясь разрешения властей, Академии Наук, сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, которые разрабатывают векторную вакцину от COVID-19, испытали ее на себе и нескольких своих сотрудниках. «Иммунитет есть, рады», – сообщили они. Ну, если радость не пройдет, то надо будет лечиться. Потом они стали кричать – «да нет же, это не испытания, это так, ради науки».

В Германии, Великобритании и США поступок российских ученых однозначно назвали «преступлением в угоду верховной власти». «В США всех сотрудников и их самодовольное начальство уволили бы сразу. Это называется неодобренные эксперименты над людьми, и они там запрещены законом», – пишет в Facebook доктор из США. «Ученые включились в «безумную гонку, желая угодить верховной власти», заявили в британской «Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ)». В ФРГ выразились проще: «Это преступление».

Сегодня начал оправдываться Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что да – вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре. По его словам, это ни в коем случае нельзя расценивать как какое-то испытание. А что же это?!

«Это не испытание, – говорит он. – Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку)! Маску я одеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться».

Впрочем, что они там, на Западе, знают о менталитете советских граждан и россиян, которые ничего не боятся, когда речь идет о том, чтобы спасти тысячи жизней?

К примеру, трое советских ученых: Михаил Чумаков, его жена и коллега Марина Ворошилова и вирусолог Анатолий Смородинцев. Чумаков и Смородинцев сначала ставили опыты на себе, затем — на родственниках и друзьях. «Испытания вакцины проходили в первую очередь на нас — детях Чумакова, внучках Смородинцева, родственниках, коллегах, — рассказывал сын Чумакова Петр, молекулярный биолог и профессор. — Иначе и быть не могло — разработчики всегда испытывают изобретения на себе и своих детях. Никакой опасности в этом не было, родители были уверены. И никто из родственников не был против: все понимали опасность полиомиелита и верили, что вакцина защитит детей от болезни».

Результат тогда был блестящим, хотя мог закончиться провалом. В 1955 году – полный успех. И эпидемия полиомиелита в СССР была остановлена.

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