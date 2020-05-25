Мнение: Локус и фокус в имидже

25.05.2020, 4:05, Разное

Давайте вот что обсудим.

В последних двух письмах мы видели двух разных девушек.

Одна Штурман (в последнем письме), другая анти-Штурман (во вчерашнем письме).

Про имидж последней мы прочитали и даже посмотрели, про имидж первой узнали от автора письма: как он обалдел от ее фотографий и как в жизни она оказалась еще лучше.

Мы могли бы предположить, что первая девушка красивей от природы, но по фотографиям второй мы увидели разницу между ее плохим имиджем и относительно нормальным. Если имидж ее стал бы еще лучше, она выглядела бы еще красивей.

Кроме того, любовь к своей персоне (внешнему образу) мотивирует заниматься имиджем. Так девушки со средними природными данными, мотивированные заниматься имиджем, всегда имеют хорошую фигуру, поскольку занимаются ею, и выглядят хорошо, а если данные от природы хорошие, то и прекрасно. Это закон ресурса. Если он прокачан у вас, почти не важно, какими были начальные данные. Почти – это значит, что серьезное уродство от природы не всегда можно изменить, но при нормальных данных человек становится красивым от прокачки имиджа.

На последнем фото у второй девушки не такой напряженный подбородок и в силу этого не такой перекошенный рот. Вот так проявляется снижение штурманства. Это может быть просто случайное фото, а в жизни напряжение все еще велико, но когда штурманство снижается и в жизни, снижается на постоянной основе, лицо становится расслабленным и красивым. То, что считается неправильными чертами очень часто является зажатыми мышцами лица и привычкой к некрасивой лицевой маске. Я несколько раз видела эволюцию из рапана в рыбака и лица одного и того же человека в таком случае различаются настолько, будто речь идет о двух совершенно разных людях. Бывают и рыбы с неплохим имиджем, но по-настоящему прокачанный имидж – прерогатива нерыб, поскольку имидж и любовь – две стороны одного ресурса. И вот этот мощный запас спонтанности, искристости, блеска и обаяния связан с отменой всех зажимов, с исчезновением напряжения и того, что называют комплексами. Вот откуда это свечение, от ровного и свободного потока.

Хуже всего выглядят Штурманы, которые заметили за собой комплексы и решили стать раскованными, не перестав быть Штурманами. В этом случае они превращаются в настоящих уродцев. До этого они были просто унылыми и мрачными, а здесь начинают натужно улыбаться, хохотать, гримасничать, лицо их становится ассиметричным, а ужимки как у настоящих монстров. На такие лица очень неприятно смотреть. А это касается не только лиц, но и всего их тела, их образа в целом, даже стиля одежды. Вот всем проявляется натужность и давление. Просто зажатый человек – это тоскливо, а зажатый, но изо всех сил притворяющийся раскованным, это треш.

Обаяние – это ровный поток спонтанности в ресурсе имиджа, без порогов, без плотин, без блоков.

Это бывает только тогда, когда человек опирается на себя, а интересуется другими. Вот когда он “горит в границах”. Локус должен быть внутри, а фокус на других людях и явлениях мира, не на себе. Именно это и делает привлекательным. И получая постоянную обратную связь в виде симпатии, такой человек становится еще более обаятельным, накапливает магнетизм.

Давайте попробуем сравнить двух девушек. Из этого и того письма.

Что в первую очередь бросается в глаза?

Первая девушка очень независима. Она совсем не безразлична и не закрыты, наоборот, парень ей явно интересен, их общение очень насыщено и ему понравилось с ней общаться задолго до того, как он увидел ее фото. При всем при том она очень независима и поэтому ее фигура в поле рисуется очень сильной.

Рапаны, которые попытаются подражать этой золушке, окажутся в луже, потому что они будут всячески выражать и подчеркивать свою независимость, демонстрируя равнодушие. Фирменный надменный взгляд Рапунцели из-под опущенных век – это как раз такая демонстрация презрения ко всем. Взгляд объевшейся г-на Рапы2, ее манера общаться со всеми сверху, и лютый голод под ЗВ. Это самое плохое, что можно придумать вообще.

Нерыбы никогда не относятся так к собеседникам. Они не будут общаться, если человек им неприятен. А если приятен, они дадут ему это понять, второму это будет очевидно, он будет чувствовать, что он интересен и симпатичен, у него не будет сомнений, он будет доволен обратной связью.

Независимость нерыб не демонстративна. Она проявляется в щедрости и отсутствии судорожного желания вытянуть себе чего-то, каких-то гарантий, какой-то пользы, какой-то безопасности. Они сильны и поэтому ощущают себя уверенно. Они не пытаются ухватиться и получить какую-то хорошую оценку, положительный фидбэк, похвалу, обещание, предложение, какой-нибудь корм короне или надежду на сближение.

Посмотрите как голодна вторая девушка. Она вылезает из кожи, что собрать побольше оценочек. Видите, насколько она зависима от мнения каждого? И насколько она при этом равнодушна ко всем, до отупения безразлична, она не замечает никакого, ей никто не интересен, кроме себя. Все, о чем она думает: как она выглядит, как ее воспринимают, какой ее видят, как к ней относятся. Ее локус – у всех наблюдателей, а фокус прибит к себе. Другие люди – ее оценщики, ее жюри, а она стоит на сцене под безжалостным освещением, нагишом и лезет из кожи, чтобы заслужить снисхождение и милость публики.

Это липкое поведение, очень некрасивое, уродующее любого человека.

Не только об обаянии нечего мечтать, невозможно выглядеть адекватно. Это и есть те самые блоки, зажимы, комплексы. Они возникают, когда ваш фокус на себе, а локус у других, вы чувствуете себя под пристальными взглядами более властных фигур, вы съеживаетесь и напрягаетесь, вы как вор на чужой территории, как незванный гость, и когда вы пытаетесь фальшиво хорохориться и изображать из себя хозяина жизни, вы выглядите комично или агрессивно.

Штурманы пытаются нащупать рычаги, как бы давить на чужое мнение и менять чужие взгляды на себя, вместо того, чтобы оставить других в покое и отцепить от них свою самооценку.

Человек, который опирается на себя, чувствует себя защищенным, он – на своей территории, настоящий хозяин, а не липовый, вот откуда появляется стабильная и ровная уверенность в себе, спокойствие, и это сразу же считается по его осанке, по взгляду, по речи. И от устойчивости у человека много свободной энергии, то есть той самой спонтанности. Спонтанность – это свободная энергия.

Вот откуда берется обаяние. Вот почему даже при схожих начальных данных две девушки выглядят по-разному. Но и данные бывают уже разными, если один с юности обаятелен, а второй наоборот. Второй и физически будет выглядеть намного хуже. От блоков бывает лишний вес, плохая кожа, неопрятность, безвкусица. Человек не видит себя и не любит себя, при этом очень голоден до оценок. А если устает выслуживать оценки и оплетается ЗВ, то имидж его совсем фрустрируется, человек превращаться в невнятную массу чего-то.

Готовы проанализировать влияние штурманства и анти-штурманства на имидж на двух этих примерах? Можно и на любых других?