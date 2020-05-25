Вирусолог предупредила об опасности ряда лекарств при COVID-19

25.05.2020, 3:48, Новости дня

Врач-вирусолог Надежда Жолобак предупредила, что при COVID-19 нельзя лечиться некоторыми препаратами, которые применяются при обычной простуде.

По словам Жолобак, к этим лекарствам относится так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен, которые, согласно опыту исследователей из Франции и Италии, делают организм еще более восприимчивым к вирусу, информирует «Вечерняя Москва».

«Поэтому никаких аспиринов», – предупредила вирусолог.

Врач пояснила, что перечисленные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего инфекция легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол.

Она также добавила, что некоторые западные медики утверждают, что при COVID-19 можно использовать парацетамол. Однако Жолобак не советует применять и его, так как действие препарата на коронавирус до конца не изучено, а «последствия могут быть непредсказуемыми».

Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии.

Вирусолог отметила, что при высокой температуре нужно срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Назначением лекарственных препаратов может заниматься только медик, заключила Жолобак.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что степень тяжести заболевания коронавирусом во многом определяется спектром генетических особенностей человека.