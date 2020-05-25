Коронавирусные частушки

25.05.2020, 3:45, Разное

Исполняют Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Алена Свиридова, Владимир Шахрин и другие звезды. Премьера

Алексей Кортневлидер группы «Несчастный случай», инициатор проекта

— Я отдавал себе отчет в том, что частушечный проект может вызвать раздражение у людей, которые профессионально лишены чувства юмора и стараются докопаться до всего, что выбивается из унылых будней. Но до частушек докопаться трудно, это народное творчество. Частушки, пирожки, порошки пишут все кому не лень и публикуют на просторах интернета. А мы лишь их музыкально оформили.

В первом выпуске приняли участие Андрей Макаревич, Алена Свиридова, Владимир Шахрин, поэт Сергей Плотов, лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, поэты, кавээнщики, музыканты, просто мои друзья. Мы много лет подряд устраиваем частушечные марафоны. Несколько раз проводили у меня дома фестивали срамной частушки, в которых приняло участие 20-30 человек. Надеюсь, что и этот частушечный марафон переживет пандемию. Российский народ, разбросанный по всему миру, пишет частушки не только по поводу COVID-19, но по другим поводам. Вообще по всем поводам.

Я предлагаю вам принять в этом участие. Мы хотим создать отдельный канал в телеграмме и в ютубе. Можно будет прислать туда собственную частушку, напетую на нашу минусовку, или просто стихи, а мы уже исполним их сами. Присоединяйтесь, друзья! Зараза уйдет, а частушки останутся.

Ян Шенкман

спецкор

ТЕКСТЫ

На горе высокий дом,

Под горой осина.

Мы частушки пропоем

Вам из карантина.

Наплевать на колпачок

Противозачаточный.

Нас хранит теперь режим

Масочно-перчаточный!

Деньги кончились, зато

Вирус вышел на плато

Хоть плато, хоть плата —

По нулям зарплата!

С каждым днем все шире морда.

Видимо, мутация.

Вот ведь до чего доводит

Самоизоляция!

Взял путевку на Бали,

А вернуться не смогли.

Плюсы есть и минусы

В ентом хреновирусе.

Пять недель сижу одна я,

Мну печально тити я.

Ох, не скоро я познаю

Таинство соития.

Ты ковидом был больной,

А я птичьим гриппом.

Как же вдруг у нас с тобой

Получился триппер?

Нам в сети не сделать шуму,

Не собрать с короны хайпу.

Я вошел в тебя по зуму,

А ты кончила по скайпу.

На вопрос «А жить на что?»

Отвечает кто во что.

Скажу, нахмурив брови я:

«Живите на здоровие!»

Мы частушки вам пропели,

Посмешили нацию.

А теперь пора назад

В самоизоляцию.