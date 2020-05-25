Мнение: Лучший Соловьев!

25.05.2020, 3:42, Разное

Моего старого знакомца дивно обработали! “Зачем ты живешь? Мерзость… Ненавижу!”

Это лучший Соловьев, которого я видел. А я с ним, как-никак, знаком с 1992 года. Да, для тех, кто не в курсе, чем живет страна: “Вася”, упоминаемый в песне – это толстый журналист-футболист Василий Уткин, который недавно смело назвал Соловьева “земляным червяком” и другими очень нелестными эпитетами, из-за чего “Вечерний Му…звон” (термин для обозначения Соловьева, предложенный Борисом Гребенщиковым) страшно обиделся и пригрозил Уткина смертельно побить.