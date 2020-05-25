Личное: Лохи

25.05.2020, 3:20, Разное

Пацаны, а давайте-ка я вам на пальцах объясню, какие вы лохи, и почему женщины влюбляются в вас, дают вам и живут с вами — такими неказистыми и несоблазнительными дебилами.

Лох, если у тебя есть женщина, это не значит, что ты — лучший. Это значит, что ты — лучшее из того, что видела эта несчастная баба. А видела она, сидя в своём Зажопинске или даже в столичном быдло-офисе, до боли мало.

Слева — моя фоточка, которую я запила сегодня в Инстаграм. Справа — комментарии наших мужчин к ней.



Фото: Моё

Эти комментарии не удостоились бы отдельного поста в моём блоге, если бы не являлись типичным способом выражения симпатии к женщине со стороны наших мужчин.

Да, именно так — неуклюже, нетонко, неумело — наши страшненькие, в массе своей, мужички делают комплименты нашим симпатичным, в массе своей, женщинам.

К подобным способам выражения симпатии наши женщины, увы, привыкли. На корпоративах, в офисах, в ресторанах, в соцсетях лохи лезут к прекрасным женщинам со своими пошлыми, дурацкими комплиментами.

Неудивительно, что когда наша баба, не евшая ничего слаще морковки, выезжает в Турцию или Италию, она чувствует себя в раю и часто раздвигает ноги. Почему? Да потому, что мужики там умеют соблазнять женщин.

А вы, пацаны, не умеете. Вы — быдло. Тупое и некрасивое.

Вы коряво подкатываете к женщинам. Вы коряво и плохо трахаетесь. 99% из вас живут с бабами, симулирующими оргазм.

Зачем бабы это делают? Да хотя бы потому, что вырастить ребёнка одной и выплатить ипотеку среднестатистической нашей женщине — не под силу.

Женщинам от вас, пацаны, нужна только зарплата (пусть и хлипкая, как и ваши членики), но всё-таки зарплата. Если бы наши женщины крепко стояли на ногах в финансовом плане, они бы с вами не жили.

Так выглядит правда. Я не буду просить женщин подтвердить мои слова, потому что в этой правде наши несчастные бабы боятся признаться даже самим себе. Признаешься ведь — и как дальше жить после этого?

В общем, обтекайте, кривые уродики с кривыми письками.

А своим красивым читательницам я хочу пожелать заработать много бабок и вымести из своей жизни всех лохов, которые не умеют обращаться с женщинами.