Открытый финал: как завершился третий сезон сериала “ИП Пирогова”

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25.05.2020, 3:15, Разное

Накануне, 22 мая, состоялся показ заключительного эпизода третьего
сезона сериала “ИП Пирогова”. В финале руководитель компании “Бальзак-Гурме”,
Денис Алексеевич, предлагает Вере Пироговой место главного кондитера в петербургском
филиале организации.

Денис зовет Веру в совместную командировку. Герои хотят
посмотреть ресторан в Северной столице. Девушка соглашается, но не говорит о
своих планах Андрею. О них тот узнает только в день поездки. Андрей бросает Веру.
Главная героиня сериала “ИП Пирогова” уезжает от избранника на такси.

У Саши проблемы со здоровьем. Девушка оказывается в больнице.
Врачи пытаются сохранить беременность. Когда Даня и Валентин приходят ее
навестить, та неожиданно выбирает последнего. Валентин предлагает Саше
пожениться, та отвечает согласием.

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Публикация от Супер. Новый телеканал. (@super_kanal) 20 Май 2020 в 12:07 PDT

Папа Веры Пироговой, Виктор Павлович, отправляется в Египет.
Компанию ему составляет новая зазноба. К Валентине возвращается экс-супруг,
женщина находится на седьмом небе от счастья. Будущее кондитерской Веры
Пироговой пока туманно. Напомним, сериал “ИП “Пирогова” можно
смотреть онлайн на видеосервисе START.



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