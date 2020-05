Принц Гарри помирился с другом после конфликта из-за Меган Маркл

25.05.2020, 3:15, Разное

Несколько месяцев назад принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл и годовалым сыном Арчи переехал в США. Таблоиды сообщают, что герцог так сильно заскучал на новом месте, что решил наладить общение с давним другом по колледжу.

Стоит отметить, что своенравный характер Меган Маркл стал причиной конфликта между двумя мужчинами. Кто бы мог подумать, что актриса будет опасаться плохо влияния Тома. Поклонники королевской пары вспоминают, что их компания прославилась на весь мир благодаря общей фотографии, сделанной в Лос-Анджелесе. Этот снимок поведал миру, как на самом деле проходят вечеринки герцога. На фотографии был запечатлен молодой принц в голом виде в компании незнакомки.

Позже в СМИ появились слухи о том, что Том Инскип невзлюбил Меган Маркл и даже пытался разлучить ее с возлюбленным. Но несмотря на все ссоры, мужчины смогли пойти на компромисс и восстановить многолетнюю дружбу. Теперь герцог Сассекский может стать крестным отцом для новорожденного сына Инскипа, супруга которого Лара недавно родила, ведь эта семья тоже проживает в Калифорнии.