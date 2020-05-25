Силы Хафтара задержали в Триполи одного из наиболее опасных боевиков ИГ

25.05.2020, 3:08, Новости дня

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) арестовали в Триполи одного из наиболее опасных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), прибывшего в Ливию при содействии турецкой разведки, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

«Подразделения Ливийской национальной армии [фельдмаршала Халифы Хафтара] в Триполи произвели арест Мухаммеда ар-Рувейдани – одного из наиболее опасных боевиков [запрещенной в РФ террористической группировки] ИГ в Сирии. Он прибыл в Ливию при содействии турецкой разведки как руководитель [группировки] «Фейлак аш-Шам», – приводит слова генерала ТАСС.

По данным аль-Мисмари, боевик сражался на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Официальный представитель ЛНА заявил, что задержание ар-Рувейдани указывает на «связь между [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом и группировкой ИГ и иными радикальными группировками».

Напомним, в четверг Ливийская национальная армия (ЛНА) обнародовала доказательства военного вмешательства Турции в конфликт в Ливии, после чего обвинила Анкару в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о тяжелом поражении ЛНА в Ливии и появлении в расположении войск фельдмаршала Халифы Хафтара истребителей МиГ-29.