 

Мнение: Ложный отход

25.05.2020, 3:05, Разное

Хуситы выложили свежее видое из восточных районов провинции Аль-Джавф.
Фабула там такова – после более чем двух месяцев отступления, саудиты решили попробовать перехватить инициативу.
21-22 мая началось контрнаступление саудовских сил, хадистов и союзных им местных племен.
Как заявляют хуситы, они имитировали отступление, вытянули силы интервентов с их позиций в пустыню и в ходе ответных ударов нанесли им большие потери в людях и технике. Убегающих потом преследовали по пустыне.
Чтобы предотвратить очередное поражение саудиты нанесли более 40 авиаударов, но хуситы заявляют, что большая часть "ушла в молоко".
Как оценивает хуситское командование, причиной очередного поражения стали ошибки саудовского командования, которое не смогло вскрыть замысел хуситов.

Судя по кадрам, били в основном хадистов и племенное ополчение из Мариба, хотя техника очевидно из Саудовской Аравии.

Ничего необычного в подобных поражений саудитов и их марионеток конечно же нет. Саудовское командование и ранее большой сообразительностью не отличалось.

С переговорами Саудовской Аравии пока что очевидно не складывается. Глава иракской "Катаиб Хезбалла", кооторая тесно сотрудничает с КСИР, призвал начать джихад на территории Саудовской Аравии.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Доктор Смирнова назвала воду с лимоном и мёдом главным врагом кишечника

27.03 / Скандалы: Экс-супруга Павла Грудинина помогла противнику своего бывшего мужа

19.05 / В США продолжают видеть жутких «Бледных Ползунов»

28.04 / «АвтоВАЗ» выставил на продажу LADA Xray Cross Instinct

13.04 / Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса остались без денег и продают недвижимость

23.04 / Под Москвой украли прицеп за 300 тысяч

13.05 / “Был лишь лёгкий кашель”: Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов заразился коронавирусом

30.03 / Мнение: Умер Манолис Глезос

06.04 / Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

12.04 / Учёные из Гонконга: «Коронавирус похож на ниндзя и продуцирует в 5 раз больше патогенов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска