Мнение: Ложный отход

25.05.2020, 3:05, Разное

Хуситы выложили свежее видое из восточных районов провинции Аль-Джавф.

Фабула там такова – после более чем двух месяцев отступления, саудиты решили попробовать перехватить инициативу.

21-22 мая началось контрнаступление саудовских сил, хадистов и союзных им местных племен.

Как заявляют хуситы, они имитировали отступление, вытянули силы интервентов с их позиций в пустыню и в ходе ответных ударов нанесли им большие потери в людях и технике. Убегающих потом преследовали по пустыне.

Чтобы предотвратить очередное поражение саудиты нанесли более 40 авиаударов, но хуситы заявляют, что большая часть "ушла в молоко".

Как оценивает хуситское командование, причиной очередного поражения стали ошибки саудовского командования, которое не смогло вскрыть замысел хуситов.

Судя по кадрам, били в основном хадистов и племенное ополчение из Мариба, хотя техника очевидно из Саудовской Аравии.

Ничего необычного в подобных поражений саудитов и их марионеток конечно же нет. Саудовское командование и ранее большой сообразительностью не отличалось.

С переговорами Саудовской Аравии пока что очевидно не складывается. Глава иракской "Катаиб Хезбалла", кооторая тесно сотрудничает с КСИР, призвал начать джихад на территории Саудовской Аравии.