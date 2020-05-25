 

В Переяславе COVID-19 обнаружили у студента, госпитализированного после падения со второго этажа

25.05.2020, 2:55, Новости дня

В Переяславе Киевской области коронавирусную инфекцию обнаружили у студента факультета физического воспитания местного государственного университета имени Григория Сковороды, который попал в больницу 17 мая.

Об этом 23 мая говорится в размещенном на сайте Переяславского городского совета протоколе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Со второго этажа недостроенной пятиэтажки бывшего завода “Точмаш”, что в городском микрорайоне Подварки, упал парень 1998 года рождения. С политравмой его доставили в реанимационное отделение бригадой экстренной медицинской помощи. Пострадавший – студент… Он со своими друзьями занимался там паркуром (преодоление препятствий с помощью прыжков. – “ГОРДОН”)”, – сказано в документе.

Госпитализировали пострадавшего из университетского общежития.

“Его прооперировали, состояние стабильное. Дополнительно был сделан ПЦР-тест, который оказался положительным”, – отмечено в протоколе заседания комиссии.

Контактных лиц пациента решили изолировать.

В Украине по состоянию на 24 мая коронавирусной инфекцией заразились 20 986 человек (в Киевской области – 1419), 617 из них умерли, 7099 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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