Черногория стала первой страной в Европе без активных случаев COVID-19

25.05.2020, 2:55, Новости дня

По состоянию на 24 мая в Черногории нет больных коронавирусной инфекцией. Об этом в Twitter проинформировал Институт общественного здравоохранения страны.

“Официально: в настоящее время нет активных случаев COVID-19 в Черногории. По истечении 68 дней с момента первого зарегистрированного случая в Черногории в настоящее время нет пациентов, больных COVID-19”, – сказано в твите.

В ведомстве отметили, что накануне его лаборатории завершили анализ последних 140 образцов, среди которых не обнаружили случаев коронавирусной инфекции.

“В то же время последний активный случай соответствовал критериям полного выздоровления”, – подчеркнули в Институте общественного здравоохранения Черногории.

As of yesterday, our laboratories have completed analysis of 140 respiratory samples, among which there were no new cases of infection #COVID19.

At the same time, the last active case met the criteria for full recovery.

Thank you for your perseverance and support.

Yours,

IPH

— Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) May 24, 2020

“Радіо Свобода” утверждает, что это первая страна в Европе, которая справилась с COVID-19. Всего в Черногории было зарегистрировано 324 больных, девять из них скончались.

Руководитель Института Бобан Мугоша объяснил, что о завершении эпидемии в Черногории объявят 2 июня, если за оставшиеся дни не будут зарегистрированы новые случаи COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.