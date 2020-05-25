В Приморье тушат загоревшуюся кровлю больницы

25.05.2020, 2:42, Новости дня

В городе Партизанске Приморского края загорелась кровля городской больницы номер 91. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Пожару присвоен второй – повышенный — ранг сложности. Из здания эвакуированы 74 человека, в том числе, 18 человек персонала, передает ТАСС. Пострадавших нет. Двух пациентов реанимационного отделения загоревшегося медицинского учреждения перевозят в больницу города Находки, находящегося в 40 километрах от Партизанска.

Причины пожара выясняются. На место происшествия выехали губернатор Приморья Олег Кожемяко и министр здравоохранения края Анастасия Худченко.