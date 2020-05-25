 

У берегов Новой Зеландии зафиксировано мощное землетрясение

25.05.2020, 2:42, Новости дня

В акватории разделяющего Северный и Южный острова Новой Зеландии пролива Кука произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Эпицентр сейсмического события находился в 94 километрах от города Палмерстон-Норт, расположенного на Северном острове. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное", сообщает "Интерфакс".



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