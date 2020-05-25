 

На Камчатке вулкан Карымский выбросил многокилометровый столб пепла

25.05.2020, 2:42, Новости дня

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщила, что в понедельник, 25 мая расположенный на полуострове вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 5 километров над уровнем моря.

Пепловый шлейф распространился на 30 километров к востоку — юго-востоку от вулкана. Для Карымского установлен один из наиболее угрожающих — оранжевый- цветовой код авиационной опасности. Информация о пеплопадах в населенных пунктах камчатки не поступала, передает "Интерфакс".

Карымский — один из наиболее активных действующих вулканов Камчатки. Он расположен в Елизовском районе края в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.



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