New York Times отвела первую страницу списку погибших от COVID-19

25.05.2020, 2:35, Новости дня

Воскресный выпуск New York Times вышел с необычной первой страницей: вместо статей, фотографий и других иллюстраций она содержит лишь длинный список людей, умерших от коронавируса.

Издание пояснило, что таким образом решило напомнить, что число смертей от COVID-19 в США приближается к 100 тысячам и что эта мрачная веха, вероятно, будет пройдена в ближайшие дни.

«Мы понимали, что достижение этого числа нужно как-то отметить», – пояснила помощник редактора отдела графики Симон Лэндон.

Газета собрала некрологи, опубликованные в самых разных изданиях страны, после чего группа редакторов и три студента-журналиста отобрали фразы, описывавшие уникальность каждого умершего.

Например, в списке упоминается 81-летний Алан Лунд из Вашингтона, «дирижер с самым удивительным слухом», или 63-летняя Тереза Эллои из Нового Орлеана, «которую знали по кропотливо сделанным значкам и бутоньеркам».

Опубликованный список включает около тысячи имен.