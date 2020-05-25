Белый дом: принятие КНР закона о Гонконге может повлечь за собой санкции США

25.05.2020, 2:35, Новости дня

Принятие Китаем предложенного законопроекта о национальной безопасности в Гонконге может привести к санкциям США и поставить под угрозу статус города как финансового центра. Об этом заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Похоже, с этим законом о национальной безопасности они, фактически, захватят Гонконг», – сказал О’Брайен, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

«А в этом случае… госсекретарь [Майк] Помпео, вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии. И тогда в отношении Гонконга и Китая будут введены санкции», – сказал он.

Представители правительства США говорят, что этот закон покончит с автономией города, и это негативно отразится на экономике как Гонконга, так и Китая. По их словам, это может поставить под угрозу особый статус территории в американском законодательстве, который помогал ей сохранять свои позиции глобального финансового центра.

«Трудно представить, как Гонконг сможет остаться азиатским финансовым центром, если Китай получит над ним контроль», – заявил О’Брайен.

У глобальных корпораций не будет причин оставаться там, добавил он.

«Одна из причин, по которой они приехали в Гонконг, состоит в том, что там было верховенство закона, была система свободного предпринимательства, капиталистическая система, там была демократия и выборы в местные законодательные органы, – сказал О’Брайен. – Если это уйдет, то я не знаю, как финансовое сообщество сможет оставаться там».