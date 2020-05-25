В Приморье произошел пожар в городской больнице Партизанска

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25.05.2020, 2:30, Новости дня

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту пожара в городской больнице №1 Партизанска, сообщили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что информация о пожаре в городской больнице №1 города Партизанска поступила в 00.15 мск. Загорелась крыша приемного покоя на 3-м этаже здания, передает ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что пациентов с коронавирусом в этой больнице на лечении нет. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Площадь возгорания достигла 300 кв. метров.

Из горящего здания было эвакуировано 56 пациентов, в том числе двое в тяжелом состоянии, а также 18 медработников. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются. На место выехал губернатор края Олег Кожемяко и министр здравоохранения Анастасия Худченко.

«Прокуратурой Приморского края организована проверка», – сообщил представитель надзорного ведомства.

Напомним, в пятницу пожар произошел в больнице Зеленодольска, в результате погибли три человека.



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