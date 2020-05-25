Условно-пожизненные

25.05.2020, 2:00, Разное

Вирус добрался до СИЗО «Лефортово», предназначенного для государственных преступников, но напичканного «экономическими».

Сразу несколько сидельцев «Лефортово» заразились коронавирусом. Все они не опасны для общества. Среди заболевших — предприниматель Зиявудин Магомедов. Его защита обратилась к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Фигурант «дела Суммы» Зиявудин Магомедов заразился COVID-19 в СИЗО. И другие фигуранты громких экономических дел — тоже. Фото: РИА Новости

Представьте себя на месте человека, который сидит в российском СИЗО более двух лет — до приговора. В условиях пандемии и запрета на передачи с жизненно необходимыми лекарствами. Потом у вас подтвердился положительный тест на коронавирус, но вас, обвиняющегося в ненасильственном преступлении, следствие и суд продолжают держать под стражей. Словно от того, что если вас отправят в больницу или под домашний арест (в зависимости от тяжести протекания болезни), государству и гражданам это нанесет невосполнимый урон.

Таких СИЗО, в которых гуляет COVID-19, и таких заключенных — неопасных, «экономических», которых не отпускают домой, — сейчас в стране много. Даже ФСИН не в силах была больше умалчивать информацию и месяц назад все же подтвердила официально: да, инфекция в местах отбывания наказаний есть, и есть больные как среди заключенных, так и среди сотрудников, но всех лечат. О реальных цифрах и о реальной ситуации остается только догадываться.

Факты смерти на зонах от коронавируса официально не зарегистрированы. По-прежнему, там умирают от других болезней. Источники «Новой» в некоторых российских регионах буквально на днях рассказали мне об обратном. Да, пока все на уровне слухов. И родственники сидельцев, и их адвокаты, хорошо изучившие закон о фейках, не спешат произносить известную им информацию вслух, даже если уверены, что она правдива. Как и журналисты, они оказались в тупике:

ни не донести до общества сведения, ни помочь своим родным или клиентам — ФСИН же ничего не подтверждает.

Так, на запрос «Новой» главное тюремное ведомство отвечает уже третий месяц…

Будем считать и эту статью очередным запросом во ФСИН.

СИЗО «Лефортово». Фото: РИА Новости

Речь о московском СИЗО «Лефортово». Оно вроде как предназначено для государственных преступников, но предпринимателями напичкано под завязку. СИЗО это работает в пандемию как ни в чем не бывало. С воли приходят следователи знакомить сидельцев с материалами дела, иногда вывозят их на следственные действия, адвокатов в СИЗО тоже пускают (правда, те общаются с доверителями через стекло), а вот передачи и лекарства с воли запрещены. Хотя лекарства эти очень многим из контингента «Лефортово» сейчас нужны.

На сегодняшний день известно как минимум о трех заболевших коронавирусом в «Лефортово» — это фигуранты дела о хищениях при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко, а также основатель группы компании «Сумма» Зиявудин Магомедов (обвинение в хищении и мошенничестве при работе с госзаказом, к предпринимателю прицепили и утяжеленную 210-ю статью — «Создание преступного сообщества»). У всех положительные тесты на COVID-19.

Каминов и Магомедов до недавнего времени сидели в одной камере, что подтверждают адвокаты. Сейчас у них недомогание и температура, Магомедова уже перестали выводить на следственные действия. Михальченко же болеет вторую неделю.

Как лечат заболевших в «Лефортово», пока непонятно. По данным источников «Новой», проблема с коронавирусом в этом СИЗО серьезнее, чем кажется.

От безысходности ряд адвокатов сидельцев «Лефортово» решили обратиться к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Этими адвокатами стали защитники, как раз представляющие интересы Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и главы компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артура Максидова. К этому обращению ни добавить, ни убавить. Публикуем его без каких-либо сокращений.

Вера Челищева

репортер, глава отдела судебной информации

ОБРАЩЕНИЕ Татьяна Москалькова. Фото: РИА НовостиУполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Вынуждены обратиться к Вам в связи со следующим:

В производстве старшего cледователя по ОВД-2 отдела управления по расследованию ОПД СД МВД РФ полковника юстиции Николаева К.В. находится уголовное дело по обвинению Магомедова Зиявудина Гаджиевича, Магомедова Магомеда Гаджиевича, Максидова Артура Хазретовича и других лиц по ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст.159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

24 и 27 марта 2020 года, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции в г. Москве и возражения защиты, Московским городским судом срок содержания под стражей указанным лицам продлен до 30 июня 2020 года.

В настоящее время Магомедов З.Г., Магомедов М.Г. и Максидов А.Х. содержатся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ (СИЗО «Лефортово»), где с ними выполняются требования ст. 217 УПК РФ.

Согласно указу мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ (в редакции указов от 10.03.2020 № 17-УМ, от 14.03.2020 № 20-УМ, от 16.03.2020 № 21-УМ), на территории Москвы введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В связи с распоряжением руководства ФСИН РФ в ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ (и иных СИЗО) были приостановлены свидания обвиняемых с родственниками и иными лицами, получение ими посылок и передач, выезды обвиняемых за пределы учреждения и т.д. Однако ознакомление обвиняемых Магомедова З.Г., Магомедова М.Г. и Максидова А.Х. с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ в СИЗО продолжается.

Несмотря на предпринимаемые правительством меры, эпидемиологическая обстановка в г. Москве в апреле-мае существенно ухудшилась. В связи с чем риски распространения коронавирусной инфекции на территории ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ увеличились.

Защита обвиняемых обратилась к следователю с ходатайством об изменении им меры пресечения. Несмотря на доводы адвокатов, связанные в том числе и с наличием у обвиняемых хронических заболеваний, увеличивающих их риски неблагоприятного течения болезни, постановлением от 04 апреля 2020 г. в удовлетворении заявленных ходатайств было отказано.

Предприниматели братья Магомедовы, а также бывший руководитель ООО «ИНТЭКС» Максидов А.Х., обвиняемые в ненасильственных преступлениях, продолжают находиться в СИЗО и знакомиться с материалами уголовного дела в условиях, не только не исключающих их заражение коронавирусной инфекцией, а создающих высокие риски такого заражения.

При этом защита располагает сведениями, что в Следственном департаменте МВД России, где расследуется уголовное дело, и в ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ уже имеются неоднократные случаи заболевания лиц, содержащихся в СИЗО, новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.

А 18 и 19 мая 2020 года в связи с заболеванием (предварительный диагноз ОРВИ) Магомедов З.Г. не был доставлен в следственный кабинет ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ для ознакомления с материалами уголовного дела. При этом у него был взят анализ на 2019-nCoV.

По состоянию на 22 мая 2020 года письменного ответа о результатах теста защита пока не получила, но по телефону было сообщено, что у Магомедова З.Г. тест на COVID-19 — положительный.

В соответствии со ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление действий и принятие решений, создающих опасность для жизни и здоровья обвиняемых и подозреваемых.

Совершенно очевидно, что в отсутствие в СИЗО необходимых условий для лечения больных с 2019-nCoV нахождение Магомедова З.Г. (как и иных лиц, которые контактировали с сотрудниками, проводившими ознакомление с материалами одного и того же уголовного дела) под стражей, — создает опасность для его жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья других обвиняемых, содержащихся с ним в ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ.

В сложившихся условиях у большинства международных организаций и национальных институтов по защите прав человека, у всех здравомыслящих и ответственных людей чрезвычайную обеспокоенность вызывает ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в следственных изоляторах и иных учреждениях пенитенциарной системы.

Так, 25 марта 2020 года Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала национальные правительства и правоохранительные ведомства по всему миру срочно освободить по всему миру заключенных, не представляющих опасности. Такая мера, по словам комиссара, поможет избежать губительных последствий в результате распространения коронавируса в пенитенциарной системе.

В связи тем, что предпринимаемые администрацией СИЗО меры оказались недостаточно эффективными и в ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ есть заболевшие с подтвержденным диагнозом 2019-nCoV, необходимо принять дополнительные меры, чтобы избежать губительных последствий в результате распространения коронавируса.

Полагаем, что держать под стражей немолодых людей с хроническими заболеваниями, обвиняемых в ненасильственных преступлениях без вступившего в законную силу приговора, в условиях, где есть серьезная угроза их жизни и здоровью, — БЕСЧЕЛОВЕЧНО.

Ходатайства об изменении меры пресечения Магомедову З.Г., Магомедову М.Г., Максидову А.Х. были повторно направлены следователю 22 мая 2020 года их защитниками.

Ответа пока не поступило, но с учетом ранее полученных отказов рассчитывать, что следователь изменит меру пресечения, не приходится. К сожалению, наша правоохранительная система давно уже превратилась из органа правосудия в карательный орган. Повсеместно, на всем протяжении предварительного расследования защита слышит лишь дежурные фразы о том, что «решение принимается с учетом данных о личности обвиняемых, наличием у них хронических заболеваний и несовершеннолетних детей на иждивении и т.д.». Эти фразы не имеют под собой никакого смысла, так как совершенно очевидно, что в сложившихся условиях, когда весь мир предпринимает беспрецедентные попытки бороться с пандемией, следователю (суду) все равно, что будет с обвиняемыми, даже если они заболеют COVID-19, с их несовершеннолетними детьми, родителями и другими членами их семей. Главное для них — уложиться в сроки ознакомления с материалами уголовного дела и соблюсти формальности.

В таких условиях последней надеждой для наших доверителей и их семей являются гражданские институты, призванные защищать права ЧЕЛОВЕКА.

Уважаемая Татьяна Николаевна!

В связи с вышеизложенным, просим Вас незамедлительно принять предусмотренные законом меры для сохранения жизни и здоровья лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России:

1. Срочно запросить информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в СИЗО — количестве проведенных тестов на выявление Covid-19, количестве заболевших, мерах по обеспечению заболевших квалифицированной медицинской помощью и современными лекарственными средствами и медицинскими процедурами;

2. Поставить перед руководством ФСИН РФ (и конкретно ФКУ СИЗО-2 ФСИН России) вопрос о проведении обследования и лечения Магомедова З.Г., Магомедова М.Г., Максидова А.Х. и иных лиц, содержащихся под стражей в вышеуказанном СИЗО, в специализированных медицинских учреждениях, располагающих возможностью оказания нашим подзащитным своевременной и высокотехнологичной медпомощи;

3. Поставить перед руководством страны — президентом РФ и премьер-министром РФ вопрос о неукоснительном соблюдении действующего законодательства со стороны лиц, ответственных за создание безопасных условий содержания обвиняемых под стражей, в чем бы они ни обвинялись;

4. Обратить внимание высшего руководства страны на формальное отношение, саботирование на местах изменений в законодательные акты Российской Федерации, которые декриминализуют или снижают уголовную ответственность лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью или занимают руководящие должности в коммерческих предприятиях;

5. Выступить с инициативой о внесении изменений в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений (утв. постановлением правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3) и включения в него инфекционных заболеваний, вызывающих пандемию, в том числе с включением в перечень новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С уважением, адвокаты Цилюрик В.Л., Гиголян К.К., Ошеров М.А.