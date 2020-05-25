 

Посещавшим Бразилию иностранцам на две недели закрыли въезд в США

25.05.2020, 1:48, Новости дня

Соединенные Штаты из-за угрозы распространения коронавируса с 29 мая запрещают въезд в страну посещавшим Бразилию за 14 дней до прибытия в США иностранцам, говорится заявлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни.

«Президент США Дональд Трамп принял меры по защите страны, приостановив въезд для иностранцев, которые в течение 14-дневного срока до прибытия были в Бразилии», – приводит текст заявления Макинэни ТАСС.

«По состоянию на 23 мая в Бразилии зафиксировано 310 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа), что является третьим показателем в мире», – сообщила пресс-секретарь президента США.

«Данный шаг поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране. Новые ограничения не коснутся торговли между США и Бразилией», – подчеркнула Макинэни.

Напомним, в марте президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе телеобращения к народу выразил сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу.

В апреле президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Болсонару в безответственности, которая «привела к заражению [коронавирусом] и смерти тысяч бразильцев». В начале мая губернатор штата Рио-де-Жанейро Уитсон Уитцел обвинил президента Бразилии в создании «коридоров смерти».



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