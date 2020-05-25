Вынужденная мера: сделано заявление о возможности снизить пенсионный возраст в России

25.05.2020, 1:30, Разное

Ситуация с пандемией коронавируса уже значительно повлияла на мировую экономику. При этом эксперты сообщают о тревожных последствиях, которые еще предстоит застать.

Доцент кафедры “Развитие человеческого капитала” РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что в обозримом будущем государству придется пойти на сокращение пенсионного возраста. По мнению специалиста это будет необходимым шагом при условии, если ситуация с безработицей в стране примет катастрофические обороты.

Дело в том, что в этом случае у молодых граждан возникнут сложности с трудоустройством. При этом у государства есть ресурсы для того, чтобы выплачивать пособия людям предпенсионного возраста. По словам Мирзабалаевой, на досрочный выход на заслуженный отдых могут рассчитывать порядка двух миллионов человек.

Экономист добавила, что решение по данному поводу будет приниматься уже не в текущем году. На это также повлияет и состояние бюджета страны, а также прояснение ситуации с пандемией коронавируса в России.