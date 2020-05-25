Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 мая 2020 года

25.05.2020, 1:30, Разное

В большинстве случаев человек болеет COVID-19 от семи до четырнадцати дней, посему к зараженным коронавирусом в России в настоящий момент можно отнести только тех, кто подхватил инфекцию за последние пару недель, заявил Мясников. Остальные перенесли заболевание и приобрели иммунитет, подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день число болеющих COVID-19 в России – около 130 тысяч человек, из них половина выпишутся через неделю, отметил эксперт. Остальные 200 тысяч выздоровели и имеют антитела к коронавирусу, написал Мясников в своем телеграм-канале.

В Крыму обязали приезжающих в регион “бесцельно” оплатить пребывание в обсерваторе. Ранее власти республики из-за коронавируса потребовали от таких граждан находиться две недели на самоизоляции.

Коронавирусом в мире по последним данным Университета Джона Хопкинса заразились более 5,31 миллиона человек, за весь период эпидемии отмечено 342 тысячи летальных исходов. В США COVID-19 заболели свыше 1,62 миллиона человек.

Европейские страны продолжают приходить в себя после прохождения пика эпидемии коронавируса. Въезд туристов в Испанию будет разрешен в июле, сообщил премьер-министр республики Педро Санчес.

Коронавирус в мире

Заболели – 5 310 347

Умерли – 342 883

Выздоровели – 2 045 231

Коронавирус в России

Заболели – 344 481

Умерли – 3 541

Выздоровели – 113 299

Коронавирус в Москве

Заболели – 165 017

Умерли – 1 993

Выздоровели – 49 840

Сколько заболевших коронавирусом 25 маяМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква165 017

1 99349 840Россия344 4813 541113 299США1 620 48196 921356 135Весь мир5 310 347

342 883

2 045 231

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