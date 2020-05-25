Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 мая 2020 года
25.05.2020, 1:30, Разное
В большинстве случаев человек болеет COVID-19 от семи до четырнадцати дней, посему к зараженным коронавирусом в России в настоящий момент можно отнести только тех, кто подхватил инфекцию за последние пару недель, заявил Мясников. Остальные перенесли заболевание и приобрели иммунитет, подчеркнул он.
По его словам, на сегодняшний день число болеющих COVID-19 в России – около 130 тысяч человек, из них половина выпишутся через неделю, отметил эксперт. Остальные 200 тысяч выздоровели и имеют антитела к коронавирусу, написал Мясников в своем телеграм-канале.
В Крыму обязали приезжающих в регион “бесцельно” оплатить пребывание в обсерваторе. Ранее власти республики из-за коронавируса потребовали от таких граждан находиться две недели на самоизоляции.
Коронавирусом в мире по последним данным Университета Джона Хопкинса заразились более 5,31 миллиона человек, за весь период эпидемии отмечено 342 тысячи летальных исходов. В США COVID-19 заболели свыше 1,62 миллиона человек.
Европейские страны продолжают приходить в себя после прохождения пика эпидемии коронавируса. Въезд туристов в Испанию будет разрешен в июле, сообщил премьер-министр республики Педро Санчес.
Коронавирус в мире
Заболели – 5 310 347
Умерли – 342 883
Выздоровели – 2 045 231
Коронавирус в России
Заболели – 344 481
Умерли – 3 541
Выздоровели – 113 299
Коронавирус в Москве
Заболели – 165 017
Умерли – 1 993
Выздоровели – 49 840
Сколько заболевших коронавирусом 25 маяМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква165 017
1 99349 840Россия344 4813 541113 299США1 620 48196 921356 135Весь мир5 310 347
342 883
2 045 231
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