Мнение: Популяционные изменения в Восточной Европе 1990-2020
25.05.2020, 1:20, Разное
Демографические изменения в Восточной Европе после уничтожения СССР с начала 90х до 2020-го года.
Использована статистика ресурса United Nations Worldmeters,
Относительно заявленных (-15% на Украине), то как представляется, цифру тут брали из официальных заявлений и она занижена (плюс как Украину считают население Крыма и Донбасса).
На деле, при 51,7 млн. человек в 1991 году, на 2020-й год по официальным (и скорее всего завышенным данным) проживают всего 38,2 млн.
Плюс напоминаю:
Демографические достижения Восточной Европы после СССР https://colonelcassad.livejournal.com/5312822.html
За 28 лет незалежности население Украины сократилось на 15 млн. человек https://colonelcassad.livejournal.com/5587827.html
Источник: Colonel Cassad
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