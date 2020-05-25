 

Мнение: Популяционные изменения в Восточной Европе 1990-2020

25.05.2020, 1:20, Разное

Демографические изменения в Восточной Европе после уничтожения СССР с начала 90х до 2020-го года.
Использована статистика ресурса United Nations Worldmeters,

Относительно заявленных (-15% на Украине), то как представляется, цифру тут брали из официальных заявлений и она занижена (плюс как Украину считают население Крыма и Донбасса).
На деле, при 51,7 млн. человек в 1991 году, на 2020-й год по официальным (и скорее всего завышенным данным) проживают всего 38,2 млн.

Плюс напоминаю:
Демографические достижения Восточной Европы после СССР https://colonelcassad.livejournal.com/5312822.html
За 28 лет незалежности население Украины сократилось на 15 млн. человек https://colonelcassad.livejournal.com/5587827.html

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Пинк рассказала, как вместе с 3-летним сыном вылечилась от коронавируса

17.05 / Станцевавшего голым Тарзана подозревают в алкоголизме

15.04 / Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной организации онлайн-учебы и предупредил о вреде гаджетов

13.04 / Врачи дали рекомендации по походу в магазин в условиях пандемии

10.05 / Побочный эффект коронавируса: Роботы могут лишить работы миллионы людей намного быстрее

31.03 / Мнение: О войне против России на полное истощение

06.05 / Эксперты назвали продукты-защитники кожи от негативного солнечного воздействия

14.04 / От женщин отвернёт: названа способная превратить в импотента профессия – это офис-менеджер

18.05 / Регулярное употребление оливкого масла снизило заболеваемость ИБС почти на 20 процентов

12.04 / “Модный приговор” проверяют на коронавирус: После Надежды Бабкиной с пневмонией слег Александр Васильев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска