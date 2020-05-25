Мнение: Популяционные изменения в Восточной Европе 1990-2020

25.05.2020, 1:20, Разное

Демографические изменения в Восточной Европе после уничтожения СССР с начала 90х до 2020-го года.

Использована статистика ресурса United Nations Worldmeters,

Относительно заявленных (-15% на Украине), то как представляется, цифру тут брали из официальных заявлений и она занижена (плюс как Украину считают население Крыма и Донбасса).

На деле, при 51,7 млн. человек в 1991 году, на 2020-й год по официальным (и скорее всего завышенным данным) проживают всего 38,2 млн.

Плюс напоминаю:

Демографические достижения Восточной Европы после СССР https://colonelcassad.livejournal.com/5312822.html

За 28 лет незалежности население Украины сократилось на 15 млн. человек https://colonelcassad.livejournal.com/5587827.html