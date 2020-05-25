 

В Австрии патруль застал президента возле ресторана после начала комендантского часа

25.05.2020, 1:15, Новости дня

В ночь на 24 мая в Вене патруль обнаружил, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен находится возле ресторана в то время, когда тот должен быть закрыт из-за коронавируса. Об этом пишет Kurier.

Ван дер Беллен и его жена Дорис после полуночи продолжали находиться “с последним стаканом вина” возле итальянского ресторана, когда для заведения начался комендантский час.

По данным издания, сам ресторан уже был закрыт, а супружеская пара оплатила счет и осталась в саду рядом.

За нарушение комендантского часа в Вене ресторан может быть оштрафован на €30 тыс., отметил Kurier.

В Twitter Ван дер Беллен назвал свое поведение ошибкой.

“Я вышел, чтобы поесть впервые после того, как заперся с двумя друзьями и моей женой. Мы тогда поболтали и, к сожалению, потеряли счет времени. Мне очень жаль Это была ошибка”, – написал президент.

Он также заявил, что заплатит штраф, если его выпишут владельцу ресторана.

(2/2) Und er fügt hinzu: „Sollte dem Wirt daraus ein Schaden erwachsen, werde ich dafür gerade stehen.“https://t.co/956rKviEl0

— A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 24, 2020

Карантин, введенный в Австрии в связи с коронавирусом, смягчили с 1 мая. С этой даты разрешили выходить из дома. Рестораны в стране открыли с 15 мая.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.

В Австрии от COVID-19 скончалось 640 человек, всего в стране зарегистрировано более 16,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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