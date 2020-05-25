За день до смерти у нардепа Давыденко была важная встреча – СМИ

25.05.2020, 1:15, Новости дня

Перед смертью народный депутат Украины от группы “Довіра” Валерий Давыденко провел важную встречу. Об этом со ссылкой на собственные источники информации сообщил 24 мая “Апостроф”.

“За день до смерти у него была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и дальше оставался без связи. Вообще, телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти, еще рано”, – сказал собеседник издания.

Правоохранители не исключают, что Давыденко мог застрелиться из-за неких сложных переговоров, в процессе которых ему и членам его семьи могли угрожать.

Знакомые нардепа данную версию не поддерживают, отмечая, что тот “точно не из тех, кто покончит с собой от страха перед кем-то”.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются “все возможные версии произошедшего”. Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

Смерть нардепа расследуется как умышленное убийство.

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу “Довіра” с декабря 2019 года.