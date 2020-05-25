Луческу заявил, что “Шахтер” с тренером Фонсекой “потерял три года”

25.05.2020, 1:15, Новости дня

Футбольный клуб “Шахтер” из Донецка “потерял три года”, когда главным тренером был португальский специалист Паулу Фонсека. Об этом в вышедшей 24 мая телепрограмме “Большой футбол” заявил бывший главный тренер команды Мирча Луческу из Румынии.

“Шахтер” потерял три года, а теперь они делают то, что должны были делать раньше. Только сейчас они вникли в философию нашего президента [клуба Рината Ахметова]. До этого они не обеспечивали прогресс игроков. На протяжении трех лет молодые игроки не продвигались вперед [в своем мастерстве], а теперь – вот я даже сегодня видел товарищеский матч – я вижу, что они очень мотивированы”, – сказал он.

Луческу уточнил, что речь идет о периоде, когда в клубе был Фонсека.

“Шахтер” Луческу тренировал с 2004 по 2016 год. После его ухода главным тренером назначили Фонсеку. Украинский клуб португалец покинул 11 июня 2019 года, хотя его контракт действовал до лета 2020 года.

12 июня 2019 года новым главным тренером донецкого клуба стал еще один специалист из Португалии Луиш Каштру. С ним подписали контракт на два года.