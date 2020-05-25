Мнение: Уроки истории современности

25.05.2020, 1:10, Разное

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Об этом в пятницу, 22 мая 2020 г. сообщило агентство «РИА Новости».

Заседание было посвящено ситуации на полуострове и проходило с участием представителей неправительственных организаций и общественности.

Ряд западных представителей, в том числе постпреды Германии, Франции, Чехии вновь обвинили Россию в аннексии полуострова.

По словам Небензи, необходимо учитывать, что предшествовало проведению референдума в Крыму. Он отметил, что стоит открыть глаза на события в Киеве и на Украине в 2014 году, которые и привели к данному решению.

«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — добавил он.

Постпред напомнил о захвате власти в Киеве и, что гарантами соглашения между оппозицией и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем были главы МИД Германия, Франции и Польши. И эти гарантии были нарушены на следующий же день и Янукович был вынужден бежать из-за угрозы его жизни.

«Это была отправная точка того, что произошло в Крыму. Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», — отметил дипломат.

Выступавшие по видеосвязи жители Крыма отметили, что их права на полуострове соблюдаются, более того, некоторые из них подчеркнули, что живут сейчас лучше, чем при украинской власти, а жизнь вместе с Россией была их осознанным выбором.

20 мая, во время пресс-конференции, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.

Ранее, 18 мая, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма, которую однако еще предстоит доработать.

В ответ глава полуострова Сергей Аксенов назвал подобные документы пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги. Он отметил, что Киев до сих пор смотрит на Крым как на территорию без людей, не принимая во внимание интересы ее жителей.

В марте очередной план «борьбы» за Крым и Донбасс представили в Верховной раде. Так, Киев намерен «достучаться» до жителей этих территорий через телевидение, перетянув аудиторию на украинские каналы при помощи развлекательных программ.

Непосредственным толчком к формированию стремления выйти из состава Украины и присоединиться к России стала Корсунь-Шевченковская бойня, развязанная украинскими национал-радикалами 22 февраля 2014 г. в отношении крымчан, участвовавших в киевском антимайдане:

Корсуньская трагедия: десятки убитых и раненых крымчансм.: https://koparev.livejournal.com/4917145.html