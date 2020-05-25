NI – время не пощадило «рашагейт» — но он по-прежнему отравляет отношения с Москвой

25.05.2020, 1:05, Новости дня

Время не пощадило обвинений в адрес Дональда Трампа о «сговоре» с Россией, разбив также конспирологические теории о том, что американский лидер — это «угодливая марионетка Владимира Путина», пишет The National Interest. Вместе с тем, как отмечает журнал, хотя любому объективному наблюдателю уже понятно, что «российское дело» не имеет под собой оснований, оно стало причиной более враждебного отношения американцев к России, что весьма опасно.



Reuters

Время не пощадило обвинений Дональда Трампа в том, что в 2016 году он и его предвыборный штаб вступили в «сговор» с российским правительством. Но ещё жёстче оно обошлось с утверждениями, что Трамп на самом деле — это «угодливая марионетка Владимира Путина». Обвинители Трампа должны отказаться от своего неомаккартизма, пока уставшее общество не вылило своё раздражение и разочарование на них самих, пишет The National Interest.

Суховатый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера нанёс сокрушительный удар по самой основе всего российского расследования. Вместе с тем, запоздалая публикация стенограмм показаний свидетелей в комитете по разведке палаты представителей, скорее всего, забила последний гвоздь в крышку гроба этого дела.

Мюллер не сумел найти никаких доказательств, которые стали бы основанием для выдвижения официальных обвинений по главной теме расследования ни против Трампа, ни против его соратников. Если конкретно, то текст доклада гласил следующее: «Расследованию не удалось установить, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор или согласовали свои действия с российским правительством в контексте его вмешательства в выборы». По мнению Гленна Гринвальда из издания The Intercept, Мюллер «не просто опроверг конспирологию о сговоре Трампа и России. Он её уничтожил».

Однако ревнители теории заговора в конгрессе и СМИ от этой темы отказываться и не подумали. И в самом деле, отголоски «российского дела» гулким эхом отдавались в палате представителей, когда местные демократы настаивали на импичменте Трампа в конце 2019 года. Фиктивным предлогом для импичмента было предполагаемое неподобающее поведение Трампа по отношению к Украине, однако обвинители постоянно намекали на то, что действия американского лидера служат, прежде всего, интересам Москвы.

Тем не менее огромное количество доказательств опровергает мнение, что администрация Трампа ведёт пророссийскую политику. Если вспомнить о продаже оружия Украине, расширении НАТО, выходе США из ДРСМД и давлении Вашингтона на союзников России, то политика Трампа на поверку оказывается куда жёстче, чем во времена Обамы.

Стенограммы заседания комитета по разведке палаты представителей делают эти обвинения ещё более шаткими. «Я не в курсе каких-либо прямых фактических доказательств, говорящих о том, что штаб Трампа или его члены сговаривались с русскими в целях вмешательства в выборы», — заявил экс-директор Нацразведки Джеймс Клэппер. Другие чиновники администрации Обамы также неохотно это признали. Их показания заставляют усомниться в том, были ли вообще основания для того, чтобы расследовать деятельность президентского штаба оппозиционной им партии.

Однако из стенограмм слушаний следует ещё одно поразительное откровение. Киберкомпания CrowdStrike, которая подтвердила версию Национального комитета Демократической партии (НКДП) о взломе его почты Россией, призналась перед конгрессом, что у неё нет серьёзных доказательств того, что это сделали именно российские хакеры. Эта совсем нерядовая новость, так как эта фирма являлась одним из главных источников информации в ходе «российского расследования».

Как отмечал журналист Аарон Мейт, «показания президента CrowdStrike Шона Генри под присягой заставляют задаться вопросом, а не ввёл ли в заблуждение общественность спецпрокурор Роберт Мюллер вместе с чиновниками разведки и демократами». По его словам, «недавно опубликованное свидетельство Генри не говорит о том, что РФ не взламывала НКДП. Однако оно говорит о том, что чиновники Обамы, НКДП, а также прочие лица ввели публику в заблуждение, представив ей факты, которые — и они об этом знали — оказались недостоверными».

«Тот факт, что Демократическая партия воспользовалась услугами двух частных фирм, которые заложили основы «рашагейта».., может говорить в пользу того, что федеральное расследование было скомпрометировано с самого начала», — подчёркивает он.

«Сторонникам конспирологии о сговоре с Россией уже давно пора утихомириться. Ни один объективный наблюдатель уже не может воспринимать эти обвинения всерьёз», — считает журнал.

Раскрутка подобных теорий повлекла за собой более враждебное отношение американцев к России, подлив масла в огонь напряженности в отношениях между этими двумя странами с самыми крупными в мире ядерными арсеналами. Разумеется, нарастающая неприязнь к Китаю может привести к тому, что эта страна потеснит Россию с пьедестала врага США №1, однако подобная ситуация не может не тревожить, подытоживает The National Interest.