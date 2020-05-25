Тренер “Реала” Зидан нарушил карантин, уехав из Мадрида. Ему грозит штраф

25.05.2020, 1:00, Новости дня

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан был замечен в нарушении правил самоизоляции после того, как покинул свой дом в Мадриде. Французский наставник решил проведать свой дом в деревне неподалеку от столицы Испании.

Загородный дом тренер "Реала" купил себе в прошлом году. Как сообщает Sport.es, в случае доказательства вины 47-летнего французского специалиста, ему будет грозить денежный штраф в размере полутора тысяч евро.

Напомним, что несмотря на постепенное снятие ограничений в Испании, Мадрид остается тем городом, который по-прежнему сохраняет правила строгого карантина.

Накануне требования протокола по возобновлению чемпионат Испании по футболу также нарушили четыре игрока "Севильи". Однако они никуда не уезжали, а наоборот, собрались в одном доме компанией свыше десяти человек и устроили вечеринку.

Возобновить Ла Лигу планируют восьмого июня.