 

Глава Роспотребнадзора: 44 региона России могут переходить к снятию ограничений

25.05.2020, 1:00, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканала "Россия 1", что по эпидемиологическим показателям 44 региона РФ уже подошли или перешагнули порог, когда может быть начат переход к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа.

По ее словам, к настоящему моменту в 27 регионах РФ коэффициент распространения коронавирусной инфекции меньше единицы, еще в 17 регионах он равен единице.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что по мнению ученых временной промежуток между первым этапом снятия ограничений и следующим за ним вторым этапом может составить порядка двух недель.

 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции — показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Ведомство ориентирует регионы на переход к первому этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0, ко второму — при коэффициенте ниже 0,8.

Также Анна Попова сообщила, что Россия уже прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучный прогноз для страны. "У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране. Пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за пиком или за верхушкой подъема ежесуточной регистрации случаев заболевания", — пояснила она.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на всех этапах распространения коронавирусеной инфекции в РФ хватало медиков и коек для заболевших, их дефицита не было ни в один из периодов. По словам Анны Поповой, в целом РФ движется по благополучному сценарию, а перспектива сегодняшних изменений достаточно стабильная и благополучная.

Кроме того, Глава Роспотребнадзора заверила, что смертность от коронавирусной инфекции среди российских медиков существенно не отличается от общей картины смертности в стране, никакой угрожающей статистики, говорящей о том, что в общем количестве погибших какой-то иной или угрожающий удельный вес медицинских работников.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Дерматолог назвала наиболее комфортные для кожи маски и перчатки

08.04 / Возле Рязани загорелся поезд, пять человек эвакуированы

17.04 / YouTube и Google заблокировали аккаунт российского СМИ

01.04 / Воронежцам предстоит привыкнуть к антивирусной разметке

29.04 / “Черное море” и “Зулейха открывает глаза” – главные кинопремьеры сезона

18.05 / Загитова опубликовала телеграмму от Путина

31.03 / В МВД Украины назвали фейком документ про обсервацию, который запрещает прилетевшим из Катара общаться со СМИ

29.04 / Американский журналист вышел в прямой эфир без штанов

04.04 / Новый кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

28.04 / Лавров пошутил о предсказании Билла Гейтса по поводу пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска