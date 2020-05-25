Число жертв COVID-19 в США приближается к 100 тысячам

25.05.2020, 0:54, Новости дня

Ожидается, что число умерших от коронавируса в США через несколько дней достигнет 100 тысяч. В связи с этим газета New York Times опубликовала на первой странице воскресного выпуска список умерших с короткой личной информацией о них, почерпнутой из местных СМИ.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на воскресенье число смертей от коронавируса в США превысило 97 тысяч. При этом общее число выявленных случаев инфицирования в мире превысило 5,3 миллиона, а количество летальных исходов превысило 342 тысячи.

Китай, где началась эпидемия, сообщил, что в субботу в стране не было выявлено ни одного нового случая – впервые с тех пор, как в январе КНР начала публиковать ежедневную статистику.

Страны мира пытаются найти баланс между безопасностью людей и возобновлением экономической активности. В разных странах были запрещены массовые празднования по случаю окончания священного для приверженцев ислама месяца Рамадан. В США ограничены скопления в связи с отмечаемым в понедельник Днем поминовения, когда миллионы американцев традиционно отправлялись на пляжи и в национальные парки.

США остаются эпицентром пандемии: в стране зарегистрировано 1,6 миллиона случаев заражения, что составляет почти треть всех случаев в мире.

Второе место занимает Бразилия с 347 тысячами инфицированными, за ней идет Россия (примерно 336 тысяч случаев).

«В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром заболевания, – заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. – Очевидно, что больше всего сейчас страдает Бразилия».

Секретарь по делам здравоохранения Бразилии Вандерсон де Оливейра объявил, что с понедельника уходит в отставку. Он уже подавал заявление об отставке в апреле, но остался в должности по просьбе министра здравоохранения Луиса Мандетты, который вскоре после этого был уволен президентом Бразилии.

У минздрава Бразилии возникли разногласия с президентом Жаиром Болсонаро, который отверг рекомендации экспертов в области здравоохранения в целях защиты экономики.

Бразилия и Мексика в течение последней недели почти ежедневно сообщали о рекордных показателях заболеваемости, что поддерживало критиков, обвиняющих президентов этих стран в том, что они не вводят жесткие карантинные меры.

Однако в Чили, Эквадоре и Перу, которые еще на начальном этапе эпидемии ввели жесткие ограничительные меры, заболеваемость продолжает расти, перегружая палаты интенсивной терапии.

Тем временем в Европе некоторые пляжи начинают открываться для внутреннего туризма. В воскресенье открылись пляжи в Ла-Гран-Мотт на юге Франции с двухдневным листом ожидания. При этом парки в Париже остаются закрытыми.

Жители Германии смогут с понедельника посещать побережье Балтийского моря.

Несколько десятков человек собрались в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы впервые почти за три месяца получить традиционное папское благословение. Папа Римский Франциск ранее обращался с виртуальными посланиями из своей библиотеки.