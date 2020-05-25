 

От золотистого стафилококка может спасти бразильский перец

25.05.2020, 0:45, Новости дня

Специалисты обнаружили, что конкретные соединения бразильского перца способны снизить вирулентность устойчивых к антибиотикам стафилококковых бактерий.

Эксперты выяснили, что тритерпеноидные кислоты, которые содержатся в красных ягодах, блокируют способность опасных бактерий продуцировать токсины. Во время нового исследования ученые использовали несколько методов аналитической химии, чтобы получить конкретное представление о химических веществах, которые участвуют в антивирулентном механизме.

Обнаружилось, что три тритерпеноидные кислоты способны успешно подавить без вреда для клеток кожи человека образование золотым стафилококком токсинов в чашке Петри.



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