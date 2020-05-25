Ученые выяснили, когда кошка начала жить рядом с человеком

25.05.2020, 0:45, Новости дня

Группа специалистов выяснила, что одомашнивание кошек началось 14 500 лет. Это произошло после поселения мышей в первых деревнях.

По мнению, ученых процесс одомашнивания животных начался по причине того, что кошки стали полезны для человека. Неопознанные виды кошек были обнаружены специалистами в местах, где проживало поселение Айн Маллаха. Найденные останки требуют дополнительного изучения, но ученые смогли установить, что возраст окаменелостей составляет более 8000 лет.

По словам экспертов, с развитием более крупных поселений 6500 лет назад в Восточной Европе и 4000 лет назад в Южной Европе началось появление мышей. Эти изменения могли привести к тому, что кошка стала жить с человеком.