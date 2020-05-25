 

Ученые выяснили, когда кошка начала жить рядом с человеком

25.05.2020, 0:45, Новости дня

Группа специалистов выяснила, что одомашнивание кошек началось 14 500 лет. Это произошло после поселения мышей в первых деревнях.

По мнению, ученых процесс одомашнивания животных начался по причине того, что кошки стали полезны для человека. Неопознанные виды кошек были обнаружены специалистами в местах, где проживало поселение Айн Маллаха. Найденные останки требуют дополнительного изучения, но ученые смогли установить, что возраст окаменелостей составляет более 8000 лет.

По словам экспертов, с развитием более крупных поселений 6500 лет назад в Восточной Европе и 4000 лет назад в Южной Европе началось появление мышей. Эти изменения могли привести к тому, что кошка стала жить с человеком.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Майкл Джордан признан лучшим игроком в истории НБА по версии ESPN

30.03 / Из-за коронавируса три четверти жителей Земли стали чаще мыть руки

11.05 / Климкин: Не важно, на чьей стороне воевали украинцы

05.04 / На Камчатке подтверждены первые два случая COVID-19

02.05 / Подозреваемые в убийстве пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком вышли из-под стражи

26.03 / Первая группа застрявших в Египте россиян вылетела в Москву

20.04 / Евро поднялся до 82 рублей

29.04 / Коронавирус выявили у 1044 российских военных

17.04 / Откуда пришел COVID-19? Нулевого пациента в РФ выявил врач обычной поликлиники

13.05 / В Госдуме допустили объединение еще трех российских регионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска