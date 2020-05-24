 

В центре Москвы в банке захватили заложников

24.05.2020, 23:50, Разное

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в центре Москвы неизвестный захватил заложников в банке. Официальных данных пока что нет, однако публикации в СМИ говорят о том, что ЧП действительно имеет место.

По информации агенства РИА Новости, захват заложников произошел в отделении “Альфа-банка”. Сейчас к месту ЧП оперативно стягиваются экстренные службы.

По имеющимся данным, полицейские ведут переговоры со злоумышленником. Есть ли у него подельники и оружие, пока неизвестно.

"Альфа-банк" на Земляном валу в Москве захватил неизвестный. Здание оцеплено, внутри находятся несколько сотрудников и посетителей. Их преступник взял в заложники.

Кроме того, оцеплен 4-й Сыромятнический переулок, на месте работают спецслужбы. pic.twitter.com/sT8viUAlFu

— Mash (@mash_breaking) May 23, 2020

СМИ пишут, что злоумышленник угрожал людям взрывом. При этом неизвестный взял в заложники, предположительно, порядка пяти или шести человек.



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