Участница “Танцев со звездами” слегла с коронавирусом

24.05.2020, 23:50, Разное

48-летняя Алена Бабенко последнее время не выходила на связь. Однако на днях она все же решила сообщить, почему от нее не было новостей. Оказалось, что актриса уже целую неделю лежит в больнице и лечится от коронавируса.

Как только знаменитость почувствовала недомогание, решила отказаться от участия в шоу “Танцы со звездами” и самоизолироваться. Алена посчитала себя ответственной за здоровье друзей и коллег. Спустя некоторое время Бабенко узнала, что ее слабость и недомогание были симптомами коронавируса.

“Я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!”, – написала она в своем инстаграм-аккаунте.

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Публикация от Алена Бабенко (@alena_babenko_official) 23 Май 2020 в 12:26 PDT

Актриса отметила, что не любит рассказывать о своих заболеваниях, но решила нарушить данное себе обещание и поделиться информацией с общественностью. Актриса понимает – эта инфекция сейчас касается всех.

Сейчас Алена чувствует себя гораздо лучше и верит, что болезнь начала отступать. Она поблагодарила за поддержку партнера по проекту “Танцы со звездами”, танцора Максима Петрова и сообщила поклонникам, что не вернется на шоу.