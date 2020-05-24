Мнение: Иранский танкер прибыл в Венесуэлу

24.05.2020, 23:40, Разное



Венесуэльские рыбаки поднимают флаг Ирана.

Первый иранский танкер прошел в Венесуэлу – после захода в территориальные воды Венесуэлы, он был взят под охрану венесуэльскими кораблями.

США так и не решились на него напасть, после озвученных угроз из Ирана. Перед проходом через район, где под предлогом "борьбы с наркоторговлей" оперируют корабли ВМС США, президент Ирана Роухани позвонил эмиру Катара, через которого Тегеран общается с Вашингтоном и еще раз предупредил, что США получат незамедлительный силовой ответ, если Вашингтон посмеет тронуть хотя бы один иранский танкер в Венесуэле или где-либо еще.

В очередной раз продемонстрировано, что язык силы и угроз, США понимают куда как лучше, нежели просьбы и увещевания.

5 танкеров из Ирана везут в Венесуэлу более 1,5 млн. литров бензина и других продуктов переработки нефти



Иранская сетевая пропаганда про дружбу Ирана и Венесуэлы.