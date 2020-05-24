 

Мнение: Иранский танкер прибыл в Венесуэлу

24.05.2020, 23:40, Разное


Венесуэльские рыбаки поднимают флаг Ирана.

Первый иранский танкер прошел в Венесуэлу – после захода в территориальные воды Венесуэлы, он был взят под охрану венесуэльскими кораблями.
США так и не решились на него напасть, после озвученных угроз из Ирана. Перед проходом через район, где под предлогом "борьбы с наркоторговлей" оперируют корабли ВМС США, президент Ирана Роухани позвонил эмиру Катара, через которого Тегеран общается с Вашингтоном и еще раз предупредил, что США получат незамедлительный силовой ответ, если Вашингтон посмеет тронуть хотя бы один иранский танкер в Венесуэле или где-либо еще.
В очередной раз продемонстрировано, что язык силы и угроз, США понимают куда как лучше, нежели просьбы и увещевания.
5 танкеров из Ирана везут в Венесуэлу более 1,5 млн. литров бензина и других продуктов переработки нефти


Иранская сетевая пропаганда про дружбу Ирана и Венесуэлы.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Скандалы: Банкиров Тольятти распустили по квартирам в Москве

22.05 / Мнение: О внезапно определившемся сменщике Путина

02.05 / Мнение: Без черемухи

11.04 / Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

21.04 / Мнение: К вопросу о подвале в ГБР “Бэтмен”

26.04 / В Сети представили потенциально самый бюджетный 5G смартфон Honor X10

08.04 / Тимати на фото с сыном Ратмиром пошутил о «прибыльной работе на дому»

26.04 / Борис Гребенщиков пообещал новый альбом в течение месяца при наличии финансов

17.04 / Новая функция продлит срок жизни ноутбуков Apple MacBook

04.04 / Кэти Перри и Орландо Блум рассекретили пол будущего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска