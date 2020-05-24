Киевский зоопарк открылся после карантина и реконструкции. На входе образовалась большая очередь

24.05.2020, 23:31, Новости дня

24 мая на входе в Киевский зоопарк образовалась большая очередь. Об этом сообщается в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

“Аншлаг возле Киевского зоопарка. Очередь на вход заканчивается в подземном переходе. Люди не придерживаются никакой социальной дистанции, многие без масок. Также вдоль проспекта организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка”, – отметил очевидец.

Аншлаг возле Киевского зоопарка. Сегодня все одновременно хотят посмотреть на животных. Очередь на вход заканчивается в подземном переходе.Открытие Киевского зоопарка спровоцировало огромные очередиВ пятницу на очередном онлайн-брифинге мэр столицы Виталий Кличко пригласил всех посетить обновлённый Киевский зоопарк. Многие прислушались к призыву градоначальника, что спровоцировало огромные очереди.Люди не придерживаются никакой социальной дистанции, многие без масок.Также вдоль проспекта организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка. Posted by dtp.kiev.ua on Pühapäev, 24. mai 2020

Об открытии зоопарка 22 мая объявил мэр Киева Виталий Кличко.

“С 23 мая Киевский зоопарк готов встречать гостей! В нем завершили первую очередь реконструкции, и теперь значительная часть территории зверинца будет выглядеть совершенно по-другому”, – сказал он.

Как сообщало агентство “Українські новини”, во время карантина в столичном зоопарке не будут проводить групповые экскурсии и не функционируют аттракционы. Также не работают террариум, птичник и зимние павильоны – увидеть можно только тех зверей, которые находятся в летних вольерах.