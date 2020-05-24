 

Стадион “Черноморец” купила американская компания с россиянами в руководстве – СМИ

24.05.2020, 23:30, Новости дня

Одесский стадион “Черноморец” купила небольшая американская частная компания с российским менеджментом, основанная четыре года назад. Об этом пишет одесское издание “Думская”.

По информации “Думской”, “Черноморец” купила Allrise Capital Inc. (компания была основана в 2016 году под название Allrise Financial Group Inc.; название изменили в прошлом году). Офис фирмы находится в городе Ирвайн (Калифорния).

По данным издания, компания занимается инвестиционной деятельностью, в штате – около 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc. – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается Владимир Евсеев.

На официальном сайте компании нет никакой информации ни о сфере деятельности, ни о руководстве – только контакты для обратной связи.

Стадион “Черноморец” был продан на аукционе 22 мая с 17-й попытки. Стоимость имущественного комплекса составила 193 млн грн (это почти на 1 млрд меньше цены, за которую Фонд гарантирования вкладов собирался его продать).

Общая площадь недвижимости, которую продавали единым лотом, составляет 80 289 м². В лот входили спортивная арена, два бизнес-центра, фитнес-клуб, отель, подземный паркинг и т.д., отмечали в ФГВФЛ. Стадион “Черноморец” может принять более 34 тыс. болельщиков.

Стадион находился на балансе “Имэксбанка”, который обанкротился в январе 2015 года, а в мае того же года был ликвидирован. За несколько месяцев до этого из финучреждения вывели ликвидные залоги, а обеспечением по 41 договору на сумму 8,3 млрд грн стала арена ФК “Черноморец”.

Все компании, в которых стадион выступал залоговым имуществом, связаны с бизнесменом, экс-нардепом Леонидом Климовым, отмечала “Думская”.

Аукцион проводился по голландской системе: в начале торгов объявляется самая высокая цена за лот, а потом ставки снижаются до суммы, на которую согласится покупатель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Сирийские военные заблокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

11.04 / У вас сиптомы COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест? Результат мог быть ложным

30.03 / В красноярской больнице коронавирусом заразилась медсестра

01.04 / HMD Global подсчитала прибыль от смартфонов Nokia

03.05 / В Харькове избили журналиста, который заявил о нарушении самоизоляции

14.05 / Коронавирус в Италии. За сутки умерло более 260 человек, выздоровело 2,7 тыс.

16.05 / “Ночной дозор” Рембрандта теперь можно рассмотреть до мельчайших подробностей онлайн

17.04 / Названо число проходящих клинические испытания лекарств от коронавируса в России

15.05 / Россия обжаловала решение суда Гааги по выплате экс-акционерам ЮКОСа

19.04 / В СНБО не исключают, что к пожарам в Житомирской области причастны владельцы земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска