Стадион “Черноморец” купила американская компания с россиянами в руководстве – СМИ

24.05.2020, 23:30, Новости дня

Одесский стадион “Черноморец” купила небольшая американская частная компания с российским менеджментом, основанная четыре года назад. Об этом пишет одесское издание “Думская”.

По информации “Думской”, “Черноморец” купила Allrise Capital Inc. (компания была основана в 2016 году под название Allrise Financial Group Inc.; название изменили в прошлом году). Офис фирмы находится в городе Ирвайн (Калифорния).

По данным издания, компания занимается инвестиционной деятельностью, в штате – около 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc. – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается Владимир Евсеев.

На официальном сайте компании нет никакой информации ни о сфере деятельности, ни о руководстве – только контакты для обратной связи.

Стадион “Черноморец” был продан на аукционе 22 мая с 17-й попытки. Стоимость имущественного комплекса составила 193 млн грн (это почти на 1 млрд меньше цены, за которую Фонд гарантирования вкладов собирался его продать).

Общая площадь недвижимости, которую продавали единым лотом, составляет 80 289 м². В лот входили спортивная арена, два бизнес-центра, фитнес-клуб, отель, подземный паркинг и т.д., отмечали в ФГВФЛ. Стадион “Черноморец” может принять более 34 тыс. болельщиков.

Стадион находился на балансе “Имэксбанка”, который обанкротился в январе 2015 года, а в мае того же года был ликвидирован. За несколько месяцев до этого из финучреждения вывели ликвидные залоги, а обеспечением по 41 договору на сумму 8,3 млрд грн стала арена ФК “Черноморец”.

Все компании, в которых стадион выступал залоговым имуществом, связаны с бизнесменом, экс-нардепом Леонидом Климовым, отмечала “Думская”.

Аукцион проводился по голландской системе: в начале торгов объявляется самая высокая цена за лот, а потом ставки снижаются до суммы, на которую согласится покупатель.