С температурой и без маски – нельзя. Новые правила работы киевского метро

24.05.2020, 23:30, Новости дня

В киевское метро не будут пускать пассажиров без средств защиты (масок или респираторов), а также с температурой выше 37,2 С. Об этом сообщила 23 мая пресс-служба столичного метрополитена со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №47.

Метрополитен после двухмесячного простоя возобновит работу в понедельник, 25 мая, однако из-за продолжающейся эпидемии коронавируса распоряжением вводятся новые требования.

Так, в метрополитен не будут пускать пассажиров без маски или с температурой выше 37,2 С. При этом в документе сказано, что сотрудники подземки должны проводить температурный скрининг не всем пассажирам, а только тем, у кого есть “визуальные признаки ОРЗ”.

Метрополитен также обязан обеспечить дезинфекцию вестибюлей, станций и помещений каждые три часа, подвижного состава – перед каждым рейсом.

“В подземке также должны обеспечить расстояние не менее 1,5 м между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров – ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (включая полное или частичное закрытие входов)”, – сказано в сообщении.

Кроме того, метрополитен должен следить за состоянием здоровья сотрудников и не допускать к работе людей с признаками ОРВИ.

“Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров после возобновления работы подземки пользоваться [этим видом] транспорта только в случае крайней необходимости”, – добавили в пресс-службе метро.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. Метро в Киеве (а также в Харькове и Днепре) закрыли 17 марта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на 24 мая в Украине заболело 20 986 человек, выздоровело – 7099, умерло – 617. Киев занимает второе место по количеству заболевших после Черновицкой области.