Yle – финны готовы поступиться новыми истребителями ради спасения экономики от пандемии

24.05.2020, 23:18, Новости дня

Жители Финляндии считают, что с кризисом экономики, вызванным пандемией коронавируса, следует бороться с помощью стимулирующих мер, а не сокращения расходов, пишет Yle со ссылкой на данные нового опроса. Тем не менее, более половины финнов предлагают отсрочить программу приобретения новых истребителей, которые, по некоторым оценкам, обойдутся госбюджету в €10 млрд.



Reuters

Жители Финляндии полагают, что бороться с кризисом экономики страны, причиной которого стала пандемия коронавируса, следует скорее путём оживления экономики, а не с помощью урезания расходов, пишет Yle со ссылкой на данные нового опроса.

Большая часть респондентов считает стимулирование экономики лучшим вариантом даже в случае резкого роста долговой нагрузки государства.

Чаще всего финны предлагали экономить за счёт отсрочки приобретения новых истребителей для ВВС страны. Так считают 57 % опрошенных. Второе место (51 %) заняла отсрочка реформы системы образования, предполагающей удлинение сроков обязательного образования, а третье — сокращение средств, выделяемых на помощь развивающимся странам (49 %).

По разным оценкам, приобретение новых истребителей обойдётся Финляндии в €10 млрд.