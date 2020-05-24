Пассажиры устроили драку в самолете после приземления в Домодедове

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24.05.2020, 23:15, Новости дня

Двое мужчин устроили драку на борту самолета "Уральских авиалиний" после приземления в Москве. Пассажиры сняли стычку на видео.

 

Конфликт произошел в 17:35 24 мая, когда следовавший из Сочи лайнер совершил посадку в Домодедове. Двое мужчин поссорились в полете, но разойтись без оскорблений и рукоприкладства не смогли. Один из пассажиров направился к выходу, но его противник сделал все, чтобы он вернулся и принял бой.

Никто из попутчиков вмешаться в конфликт не решился, так что разнимать буянов пришлось полицейским. Противников с рейса U6-448 доставили в отделение.



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