 

По факту перестрелки на юге Москвы задержаны 9 человек

24.05.2020, 23:15, Новости дня

По данным источника в правоохранительных органах, после стрельбы на автомобильной стоянке, расположенной в Москве в районе Каширского шоссе, сотрудниками полиции задержаны девять человек.

Устанавливается причастность каждого из задержанных к инциденту, передает ТАСС.

 

Как сообщалось, перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный". По предварительным данным, в конфликте участвовали не менее восьми человек, которые стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".

Участники перестрелки скрылись с места происшествия на нескольких автомобилях, для их розыска в столице был объявлен план "Перехват". Как минимум, четверо из задержанных — приезжие из Оренбурга.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство".



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