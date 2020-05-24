По факту перестрелки на юге Москвы задержаны 9 человек

24.05.2020, 23:15, Новости дня

По данным источника в правоохранительных органах, после стрельбы на автомобильной стоянке, расположенной в Москве в районе Каширского шоссе, сотрудниками полиции задержаны девять человек.

Устанавливается причастность каждого из задержанных к инциденту, передает ТАСС.

Как сообщалось, перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный". По предварительным данным, в конфликте участвовали не менее восьми человек, которые стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".

Участники перестрелки скрылись с места происшествия на нескольких автомобилях, для их розыска в столице был объявлен план "Перехват". Как минимум, четверо из задержанных — приезжие из Оренбурга.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство".