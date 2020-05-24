Задержанный за избиение экс-супруги теннисист заплатил залог, и вышел на свободу

24.05.2020, 23:15, Новости дня

27 номер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Николоз Басилашвили, ранее задержанный за избиение бывшей жены, вышел на свободу. Спортсмен заплатил залог в размере 100 тысяч лари (порядка 2,3 миллиона рублей), установленный судом.

"Семья Басилашвили заплатила залог. Соответственно, он уже покинул пенитенциарное учреждение", — сообщил адвокат Басилашвили Малхаз Салакая, слова которого приводит ТАСС.

Сам Басилашвили отрицает свою вину. Спортсмена поддерживает его семья: "Информация о насилии не соответствует действительности. Нет никаких улик, доказывающих подобное. Это не первый случай, когда бывшая жена Николоза пытается нанести ему и его семье моральный, финансовый и репутационный ущерб".

Басилашвили грозит тюремное заключение на срок от года до трех, либо от 200 до 400 часов общественных работ. Судебные слушания первой инстанции по делу о семейном насилии назначены на 16 июля.