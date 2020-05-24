VOAэкспресс 24 мая 2020

24.05.2020, 23:06, Новости дня

Коронавирус

США будут предупреждать мир о российской дезинформации в сфере здравоохранения. Так Госдепартамент прокомментировал Русской службе «Голоса Америки» заявление российского посольства в связи с объявлением гранта на подготовку доклада о российских кампаниях. В конкурсе за грант ведомства объемом 250 тысяч долларов могут принять участие американские и иностранные НКО, высшие учебные заведения и коммерческие организации.

Координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс затруднилась с ответом на вопрос, закроются ли США повторно в связи с пандемией коронавируса. «Я хочу, чтобы американский народ очень четко понимал: мы готовимся к потенциальной осенней проблеме», – сказала она.

Воскресный выпуск New York Times вышел с необычной первой страницей: вместо статей, фотографий и других иллюстраций она содержит лишь длинный список людей, умерших от коронавируса. Издание пояснило, что таким образом решило напомнить, что число смертей от COVID-19 в США приближается к 100 тысячам.

Бывший исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт возглавит комиссию штата Нью-Йорк по развитию телемедицины и широкополосного доступа в Интернет. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на очередном брифинге по коронавирусу.

Президентские праймериз

Бывший вице-президент Джо Байден победил на праймериз на Гавайях, сделав еще один шаг на пути к выдвижению официальным кандидатом в президенты от Демократической партии. С учетом голосования на Гавайях, в активе бывшего вице-президента 1566 делегатов.

Aллигатор-долгожитель

В Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор-долгожитель, когда-то прибывший в СССР из США через Берлин. Он прожил в Москове более 70 лет