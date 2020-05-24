Специалисты работают над созданием новой терапевтической прививки против рака

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24.05.2020, 23:00, Новости дня

На основе самовосстанавливающихся микрокапсул из полимолочной кислоты, которая способна активировать иммунную систему и препятствовать развитию опухоли, ученым удалось создать новую терапевтическую прививку против рака.

Ранее команда специалистов создала разные противораковые вакцины, которые доказали свою эффективность на моделях опухолей. Для улучшения ранее разработанных вакцин против рака эксперты создали новый состав на основе микрокапсул.

Благодаря уникальной функции самовосстановления осуществляется эффективная и мягкая парадигма микрокапсулирования антигена. После вакцинации Т-клеточный ответ становится эффективней, происходит сильное ингибирование опухоли, а предотвращение послеоперационного рецидива достигается при помощи различных типов антигенов на различных моделях опухолей.



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