“Волосы растут”: Алексей Воробьев ищет девушку для “совместного заточения”

24.05.2020, 22:53, Разное

Популярный певец Алексей Воробьев разместил на своей странице в Instagram довольно оригинальную публикацию-объявление о поиске девушки для “совместного заточения”. Пост знаменитости вызвал массу противоречивых отзывов от поклонниц.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке исполнитель позирует в компании со своим четвероногим другом, названным в честь знаменитого композитора из Австрии. Стройный торс поп-звезды обнажен, а прическа явно требует стрижки. “Рекламный постер” красавчик сопроводил соответствующим объявлением: “Моцарт взрослеет. Волосы растут. Месяцы взаперти проходят. Мы с Моцартом ищем девушку для добровольного совместного заточения в доме”. Избранниц, желающих откликнуться на его предложение, Воробьев призвал отправить ему сообщение в Директ. Видимо, надеясь расширить диапазон своих поисков, певец разместил объявление сразу на двух языках – русском и английском.

Неудивительно, что ответные предложения о совместной самоизоляции посыпались от поклонниц, как “из рога изобилия”. Причем, живой интерес к “заточению” с Воробьевым проявили как его отечественные фанатки, так и зарубежные. Впрочем, неоднозначный стиль текста объявления вызвал, стоит отметить, и некоторые разночтения. Так, одна из поклонниц поинтересовалась, для кого же хозяин микроблога ищет партнершу – для себя или для любимого питомца. Другая, в свою очередь, предложила свои услуги в качестве девушки-парикмахера. Нашлось место и сочувственным комментариям. “Одичали”, – пожалела музыканта одна из подписчиц.