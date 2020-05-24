 

“Волосы растут”: Алексей Воробьев ищет девушку для “совместного заточения”

24.05.2020, 22:53, Разное

Популярный певец Алексей Воробьев разместил на своей странице в Instagram довольно оригинальную публикацию-объявление о поиске девушки для “совместного заточения”. Пост знаменитости вызвал массу противоречивых отзывов от поклонниц.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке исполнитель позирует в компании со своим четвероногим другом, названным в честь знаменитого композитора из Австрии. Стройный торс поп-звезды обнажен, а прическа явно требует стрижки. “Рекламный постер” красавчик сопроводил соответствующим объявлением: “Моцарт взрослеет. Волосы растут. Месяцы взаперти проходят. Мы с Моцартом ищем девушку для добровольного совместного заточения в доме”. Избранниц, желающих откликнуться на его предложение, Воробьев призвал отправить ему сообщение в Директ. Видимо, надеясь расширить диапазон своих поисков, певец разместил объявление сразу на двух языках – русском и английском.

Неудивительно, что ответные предложения о совместной самоизоляции посыпались от поклонниц, как “из рога изобилия”. Причем, живой интерес к “заточению” с Воробьевым проявили как его отечественные фанатки, так и зарубежные. Впрочем, неоднозначный стиль текста объявления вызвал, стоит отметить, и некоторые разночтения. Так, одна из поклонниц поинтересовалась, для кого же хозяин микроблога ищет партнершу – для себя или для любимого питомца. Другая, в свою очередь, предложила свои услуги в качестве девушки-парикмахера. Нашлось место и сочувственным комментариям. “Одичали”, – пожалела музыканта одна из подписчиц.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В США журналист вышел в прямой эфир без штанов

26.04 / На долгожданные «умные» часы Amazfit X предзаказы откроют 28 апреля

05.05 / 10 фактов о боли в спине

10.04 / Эквадор: картонные гробы и неубранные тела на улицах

26.05 / В России разработали уникальное лекарство от рака

23.05 / Звезда “Дома-2” плюнула на проблемы с лишним весом

13.05 / Скандалы: Налей и отойди

30.03 / Дональд Трамп отказался оплачивать безопасность Меган Маркл и принца Гарри после их переезда в США

04.04 / В Instagram появился снимок актеров из «Сватов» в молодости

09.04 / Мнение: Газ в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска