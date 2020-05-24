Мнение: Как купец подарил Самаре канализацию

24.05.2020, 22:35, Разное

В 1881 году австрийский дворянин Альфред фон Вакано построил на берегу Волги Жигулёвский пивоваренный завод. За тридцать лет завод стал одним из крупнейших в Империи, он производил миллионы вёдер пива ежегодно. В 1914 году Николай II ввёл сухой закон, и завод перепрофилировали на производство разных случайных товаров типа кроватей и сухарей. В 1918 году большевики забрали предприятие себе. «Жигулёвское пиво» стало главным пивом СССР — на пике популярности его варили 735 заводов страны.

В 1907 году Альфред фон Вакано решил подарить Самаре канализацию. Он нанял известного инженера, Вильяма Хирлейна Линдлея, который быстро сделал современный проект: две ветви коллектора, канализационная станция, система сброса. Ещё два года потребовалось, чтобы убедить городскую думу, что очистные сооружения достаточно хороши, чтобы на загрязнять Волгу:

https://gon1969.livejournal.com/1006010.html

Собственно, ещё за двадцать лет до того, в 1887 году, городскую канализацию предлагал построить самарский городской голова, однако денег у города не было, и потому идею тихо похоронили.

Владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано начал строительство на собственные деньги. Как легко заметить по фотографиям, делали всё на совесть, на века. Некоторые участки дореволюционной канализации работают в Самаре до сих пор (по ссылке фото):

https://oesolod.livejournal.com/4806.html

Тридцать вагонов керамических труб купили в Пруссии, чугунные изделия и специальный водостойкий кирпич заказали на местных заводах. Альфред Вакано строил и расширял канализацию ещё несколько лет, пока его не обвинили в шпионаже и не отправили в ссылку в Бузулук, в небольшой городок в 140 километрах от Самары. К 1917 году протяжённость канализации составляла 35 километров.

Революция и последующие события надолго остановили развитие канализационной сети в Куйбышеве (так большевики переименовали Самару). В некоторых источниках пишут, что следующий важный этап строительства пришёлся уже на 1970-е годы, однако на сайте местного Водоканала указано, что к 1960 году в Куйбышеве был уже весьма мощный водопровод. Пусть специалисты меня поправят, если я делаю неверный вывод, но я предположу, что одновременно со строительством водопровода наверняка потихоньку достраивали и канализацию:

https://samcomsys.ru/chronology

В общем, теперь в моём самарском перечне достопримечательностей ещё один пункт. Если буду в Самаре, непременно навещу замок Гарибальди в Хрящевке и канализацию Альфреда фон Вакано.