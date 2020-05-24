Вывозной рейс с россиянами из США прибыл в Башкирию

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24.05.2020, 22:30, Новости дня

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 126 россиянами из разных штатов США прибыл в аэропорт Уфы, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

«Через 8.30 (после вылета самолет из Нью-Йорка) был в аэропорту Шереметьево, где для пассажиров, следующих в Башкирию, был подготовлен Airbus-320. Рейсом SU-1258 авиакомпании «Аэрофлот» в Уфу прилетели 126 человек, оказавшихся в период пандемии коронавируса в разных штатах США», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

У терминала уфимского аэропорта пассажиров ожидали автобусы, на которых 27 человек, в том числе 21-го жителя республики, направили на обсервацию. Для 99 туристов власти Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы.

Накануне вечером вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву и Уфу. Всего на воскресенье запланированы вывозные рейсы в Россию из шести стран.

15 мая и.о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении министерству иностранных дел 900 млн рублей для оказания помощи находящимся за рубежом россиянам.



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