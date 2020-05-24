 

Число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек

24.05.2020, 22:30, Новости дня

После стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве сотрудники полиции задержали девять человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается», – приводит слова источника ТАСС.

В воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.

Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Чемпион мира Ландертингер попрощался с биатлоном

23.04 / Сформирован предварительный график вывозных рейсов в Россию

28.04 / Лавров оценил помощь Китая в борьбе с коронавирусом

04.05 / В Белоруссии предсказали завершение эпидемии COVID-19 в августе

26.03 / Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

31.03 / Названы сроки установления способной «затормозить» распространение коронавируса погоды

29.03 / В Якутии мужчина убил четырех человек и ранил полицейского при задержании

27.03 / У фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

26.03 / На благовещенском заводе заложили новый корабль для Минобороны

30.04 / ВС запретил штрафовать за просроченные после 1 февраля водительские права

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска