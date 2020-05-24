Число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек

24.05.2020, 22:30, Новости дня

После стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве сотрудники полиции задержали девять человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается», – приводит слова источника ТАСС.

В воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.

Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.