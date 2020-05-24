 

Мнение: А есть ли вообще люди, которые в такой ситуации прошли бы мимо?

24.05.2020, 22:10, Разное

В Кемерово недавно педофил пытался днём похитить детей, затолкав их в машину (сам видел объявление с просьбой откликнуться очевидцев и женщину, которая их спасла). И мне по этому поводу альтеративно одарённые (пальцем показывать не буду) писали, что вот, я-то бы ни хрена за них не заступился. И мне стало интересно – а есть ли вообще люди, которые в подобной ситуации смогли бы пройти мимо? Нет, сейчас, к сожалению, конечно, много трусов (раз при мне пьяный гастарбайтер в транспорте кидался деньгами и хамил пожилой кондукторше и только я один – мелкий доходяга, на минуточку, – оказался мужчиной и встал на её защиту, а остальные делали вид, что “имхтамнет”), но, вейс мир, это же ДЕТИ!
З.Ы. Хотя уже знаю, что вообще-то такие люди есть, которые бы прошли. Это наверняка как раз те, которые уверяют, что я бы таки прошёл и не бросился их отбивать. Сами небось трусы и отдали бы детей на растерзание (кстати, был на особом урод, которые вообще не только насиловал детей, но и, прошу прощения, потом ел их внутренности, и вот такого я бы вообще порвал не задумываясь, как и любой нормальный человек) и думают, что все, блджад, такие же!

Источник: Достало



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